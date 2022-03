Pogoda. Czarnomorskie i bałkańskie ciepło w Polsce

Do środy wyż znad wschodniej Europy, będzie pompował do nas coraz cieplejsze powietrze. We wtorek jeszcze znad Ukrainy i południowej Rosji, ale już w środę znacznie cieplejsze znad Bałkanów i Morza Czarnego. Stąd we wtorek termometry wskażą od 13-14 na północy i na wschodzie do 15-17 na południu i na zachodzie.