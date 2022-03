Pogoda. Pierwszy tydzień wiosny pełen słońca

Jednak już od wtorku, kiedy Peter dotrze nad wschodnie Bałkany, to z południa dmuchnie czarnomorskim i bałkańskim ciepłem, temperatura poszybuje w górę i dobije do 14 stopni na wschodzie i do 16 na zachodzie. Jednak kumulacja południowego ciepła nastąpi w środę, bo na wschodzie temperatura podskoczy do 16 stopni, a na zachodzie dobije nawet do 20. Dopiero od czwartku kiedy pogodę przejmie wyż znad Morza Północnego, to zmieni się cyrkulacja powietrza.