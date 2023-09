Wielka Brytania wyśle swoich żołnierzy do Ukrainy. Będą szkolić

"W rozmowie z 'The Telegraph' Grant Shapps powiedział, że prowadzi negocjacje z kierownictwem armii brytyjskiej w sprawie przeniesienia oficjalnego programu szkolenia żołnierzy ukraińskich pod dowództwem Wielkiej Brytanii bezpośrednio na Ukrainę, aby nie polegać na bazach Wielkiej Brytanii i innych członków NATO. Wezwał także brytyjskie firmy obronne do otwarcia fabryk na Ukrainie" - relacjonuje ukraińska agencja Unian, powołując się na wywiad w "The Telegraph".