Wielka Brytania wprowadza sankcje wobec Rosji. "To dopiero początek"

- Obawiam się, że wszystko wskazuje na to, że prezydent Putin jest rzeczywiście skłonny do inwazji na Ukrainę na pełną skalę, do opanowania, podporządkowania sobie niezależnego, suwerennego kraju europejskiego i myślę, że - powiedzmy to sobie jasno - będzie to absolutnie katastrofalne w skutkach - powiedział.