Wielka Brytania stoi na krawędzi chaosu. Nawet Brexit nie jest już pewny

Wielka Brytania może jeszcze pozostać w Unii Europejskiej. Prawnicy europejscy znaleźli sposób. W Londynie rozpoczyna się tymczasem wielodniowa debata parlamentarna nad Brexitem. Premier May ma 5 dni na przekonanie deputowanych do umowy z Brukselą.

Rzecznik Generalny Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Campos Sanchez-Bordona znalazł sposób na zatrzymanie Brexitu. Jego zdaniem Wielka Brytania może samodzielnie podjąć decyzję o pozostaniu we Wspólnocie stosując skomplikowane rozwiązanie prawne wymagające ponownego referendum. Wiele wskazuje na to, że niedługo do opinii tej oficjalnie przychylą się sędziowie ETS. Oznaczać to będzie zwycięstwo przeciwników Brexitu, choć nie musi go zatrzymać, zwłaszcza że sędziowie nie podejmą decyzji przed kluczowym głosowaniem w brytyjskim parlamencie.