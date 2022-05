"Wielka Brytania będzie wspierać Polskę". Zapewnienia ws. odrzutowców

Na początku marca doszło do zamieszania między Polską a Wielką Brytanią. Nasz kraj podkreślił, że jest gotowy "niezwłocznie i nieodpłatnie przemieścić wszystkie swoje samoloty MiG-29 do bazy w Ramstein i przekazać je do dyspozycji rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki". "Widzieliśmy propozycję polskiego rządu. W tej chwili nie mamy nic do zaoferowania" - odpowiedział wysoki rangą pracownik Departamentu Obrony Wielkiej Brytanii.