Wielka Brytania alarmuje. Wojska Putina obrosły w siłę

W codziennej aktualizacji wywiadowczej podano, że Rosja początkowo wyznaczyła do inwazji na Ukrainę około 130 batalionowych grup taktycznych, które miały do dyspozycji około 1,3 tysiąca czołgów, ponad 5 tysięcy bojowych wozów piechoty i transporterów opancerzonych oraz co najmniej 100 tysięcy żołnierzy.