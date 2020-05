Wieczorne spotkanie Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina. "Pośmiali się"

Jak czytamy, spotkanie trwało długo. "Panowie wykorzystali okazję do pierwszej od dawna (ze względu na zamrożenie społeczne) rozmowy nie przez komunikatory czy telefon" - pisze portal. Politycy rozmawiali między innymi o tarczy antykryzysowej, gospodarce i sytuacji w spółkach z udziałem skarbu państwa. To jednak nie wszystko.

Tematem spotkania Sasin-Morawiecki były też doniesienia medialne

Podobno Morawiecki i Sasin śmiali się z doniesień, które pojawiły się w mediach na ich temat. - Było sporo żartów na ten temat, a także śmiechu z tych medialnych "informacji" jakoby trwała między nimi jakaś wojna na górze. To wszystko bzdury - powiedziała w rozmowie z portalem osoba znająca kulisy spotkania polityków.

- Sprawa jest prosta. Rząd był zobligowany decyzją marszałek Sejmu, by zrobić wszystko, aby wybory przeprowadzić. Ze względu na obstrukcję senacką i postawę części samorządów to się nie udało, ale nikt nie ma wątpliwości, że decyzja całego rządu o podjęciu próby dochowania wierności zapisom Konstytucji, była słuszna. I była to decyzja wspólna i zgodna z prawem. Obaj panowie mają tu takie samo stanowisko - podkreślił informator portalu.