Wybory 2020. Jacek Sasin też do odwołania? Minister zareagował

Według dziennika, w weekend w siedzibie PiS doszło do awantury. - Poszło głównie o Pocztę i przygotowanie do wyborów. Kaczyński się wściekł, że to tak wygląda. A odpowiada za to Sasin. Miała być natychmiastowa dymisja, ale za szefem aktywów państwowych wstawił się premier Morawiecki. Tłumaczył, że wywoływanie kolejnego konfliktu politycznego, kiedy mamy już gospodarczy, nie jest dobre - powiedział informator gazety.