Jedna wielka mistyfikacja na wiecu poparcia dla Putina? Uwagę zwraca jeden szczegół

Wojna w Ukrainie. Ciekawe ujęcia z Łużnik

Jak zauważył niezależny serwis Nexta, ujęcia prezentowane w rosyjskiej telewizji z piątkowego wiecu i koncertu były "uderzająco podobne" do nagrań sprzed roku. Wtedy na Łużnikach również odbył się koncert. Nie można zatem wykluczyć, że całość została odpowiednio wyreżyserowana, a operatorzy sięgnęli po archiwalne nagrania. To jednak nie koniec kontrowersji związanych z tym, co działo się na Łużnikach.