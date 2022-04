Widział masakrę w byłej Jugosławii. Dziś mówi o ludobójstwie w Buczy

- Putin zbrodniami i ludobójstwem rozkręcił taką machinę, której nie da się łatwo zatrzymać, bo ludzie długo będą pamiętać to co się stało - powiedział gen. Roman Polko, komentując wstrząsające doniesienia z Buczy. Podkreślił, że wydarzenia, do jakich dochodzi obecnie w Ukrainie, przypominają mu to, co miało miejsce przed laty w byłej Jugosławii.