Wiceszef SKW odchodzi ze stanowiska po 14 miesiącach

Pułkownik Robert Mucha odchodzi na wcześniejszą emeryturę. Wiceszef Służby Kontrwywiadu Wojskowego został powołany na swoją funkcję zaledwie 14 miesięcy temu. Na czwartkowej sejmowej komisji swoją decyzję tłumaczył "względami prywatnymi", opozycja zarzuca mu "pompowanie kolegom emerytur" - informuje TVN24.

Prywatne czy służbowe powody?

Jak informował TVN24 na czwartkowym posiedzeniu pojawił się płk Mucha. Miał on tłumaczyć parlamentarzystom, że odchodzi z formacji "z powodów prywatnych".

- To wygląda na pompowanie kolegom zawrotnych emerytur. Ledwie ponad rok pracy i dzięki temu emerytura będzie zawrotna. PiS taki mechanizm wielokrotnie krytykowało, teraz hojnie rozdaje złote emerytury kolegom - komentował w rozmowie z tvn24.pl jeden z posłów zajmujących się sprawami bezpieczeństwa.

Dziennikarze telewizyjnej stacji ustalili, że były już szef SKW na początku kwietnia razem z posłami komisji odwiedzili Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO . Placówki są zlokalizowane zarówno w Polsce, jak i na Słowacji. - Musiało coś gwałtownego zajść, że już w chwilę po tej ważnej delegacji następuje dymisja i to jeszcze na emeryturę, a nie na inne stanowisko - mówił TVN24 jeden z doświadczonych oficerów służb.

Rotacja na stanowisku

Poza odwołaniem starego i powołaniem nowego szefa SKW, w wojskowej służbie miało także dojść do innej zmiany. TVN24 dotarł do informacji, według której szef pionu bezpieczeństwa wewnętrznego, odpowiedzialny za tropienie nieprawidłowości w działaniach funkcjonariuszy, miał awansować do grona doradców szefa SKW Macieja Materki.