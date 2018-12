Powrót ludzi Antoniego Macierewicza. Tak PiS próbuje obłaskawić byłego szefa MON?

Gdy Antoni Macierewicz utracił tekę szefa MON, ze stanowiskami musiało pożegnać się także wielu jego współpracowników. Teraz wracają do służb podległych resortowi.

- Bączek wrócił do SKW w listopadzie, z zachowaniem uposażenia. Czyli zarabia ok. 20 tys. zł miesięcznie - mówi gazecie jej informator. Czym ma się tam zajmować? Z nieoficjalnych informacji wynika, że ma być doradcą obecnego szefa służby Macieja Materki do spraw szkoleń nowych funkcjonariuszy.