Wiceszef MSZ: musimy dotrzeć z prawdą historyczną. Nawet nachalnie

Wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk zapowiedział, że Polska Fundacja Narodowa niebawem ruszy z kampanią informacyjną na temat Holokaustu. Odniósł się również do słów szefa MSZ Izraela Israela Katza.

Szymon Szynkowski vel Sęk skomentował słowa Israela Katza (East News)

- Polska Fundacja Narodowa, z tego co wiem, przygotowuje pewne działania w tej chwili, aby włączyć się w akcję edukacyjno-informacyjną. Te działania zamierzamy zintensyfikować. (...) Okazuje się, że w Izraelu są politycy i także są środowiska, do których cały czas tak jakby nie docierała prawda historyczna. My musimy z tą prawdą historyczną, nawet nachalnie, jak się okazuje, ale dotrzeć, żeby tego rodzaju wypowiedzi uniemożliwić w przyszłości - oświadczył.

Wiceszef MSZ odpowiedział również na głosy, domagające się uznania ministra spraw zagranicznych Izraela Israela Katza za persona non grata w Polsce. Zdaniem dyplomaty, taki ruch w istocie oznaczałby zamrożenie stosunków polsko-izraelskich.

- Nie chcę w tej chwili przesądzać, jakie zostaną podjęte, bo to w znacznej mierze zależy od dzisiaj, od tego, co zrobią władze Izraela. Cały wachlarz środków jest możliwy do podjęcia - ocenił.

Szynkowski vel Sęk bronił również decyzji polskiego rządu, by nie wysyłać na izraelski szczyt V4 polskiej delegacji. Według wiceszefa MSZ, nasz kraj miał w ten sposób wysłać czytelny sygnał do społeczności międzynarodowej. - Polska będzie bardzo zdecydowanie reagować na próby podważania prawdy historycznej i naruszania naszego dobrego imienia. Jest to sprawa dla nas na tyle fundamentalna, że premier podejmuje bezprecedensową decyzję odmówienia udziału w szczycie Grupy Wyszehradzkiej i polska delegacja w ogóle nie wysyła tam przedstawiciela. To na świecie zostało dostrzeżone. Dzięki temu też została dostrzeżona ta haniebna wypowiedź i nasza reakcja na nią - powiedział.

Przypomnijmy, polsko-izraelski kryzys dyplomatyczny wybuchł po kontrowersyjnych wypowiedziach premiera kraju Benjamina Netanjahu i ministra spraw zagranicznych Israela Katza. Szef rządu stwierdził, że "Polacy kolaborowali z Niemcami i pomagali im w eksterminacji Żydów" podczas II wojny światowej, natomiast szef MSZ powiedział, że "Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki".

