Wiceszef MSZ jest pewny. Wawrzyk: wierzę w 6,2 bln zł od Niemców

Nigdy nie jest tak, że wystarczy w warunkach dyplomatycznych raz poruszyć temat, a partner powie "tak" lub "nie" - powiedział w programie "Newsroom" WP wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk, pytany o szanse na realne rozmowy ze stroną niemiecką w sprawie reparacji wojennych. Wiceszef polskiej dyplomacji zaznaczył, że do tej pory politycy z Niemiec wypowiadali się na ten temat w różny sposób. - To jest długa droga, która nie zakończy się w ciągu kilku dni, kilku miesięcy, ale może kilku lat - ocenił wiceminister spraw zagranicznych. Dodał, że polska strona prowadzić będzie nacisk dyplomatyczny, ale także pokazywać społeczeństwu niemieckiemu zasadność naszych żądań. - Wierzę, że te pieniądze do Polski trafią - stwierdził Piotr Wawrzyk. W czwartek na Zamku Królewskim w Warszawie opublikowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej. Wynika z niego, że straty Polski w wyniku rozpętanej przez Niemców wojny to 6 bilionów 220 mld 609 mln złotych.

