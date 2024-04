Wiceszef MON publikuje dokumenty ws. działań Macierewicza

"Tak zniszczono Tupolewa 154M nr 102. Ludzie Macierewicza pocięli go piłą do metalu. Samolot wart 50 mln złotych w ramach 'eksperymentu' został skasowany. Prokuratorzy po tym fakcie odmówili dalszego dostępu do samolotu. Niestety zbyt późno…" - napisał Tomczyk w kolejnym wpisie, do którego dołączył skan kolejnego dokumentu, tym razem protokołu kasacyjnego samolotu.