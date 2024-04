Szef prokuratorów badających katastrofę smoleńską: żałuję

Trudna współpraca z podkomisją Macierewicza

Podkomisja smoleńska Antoniego Macierewicza wielokrotnie przekonywała, że posiada informacje wskazujące na to, że doszło do wybuchu na pokładzie Tu-154M. - W żadnej z tych opinii nie jest napisane, że doszło do wybuchu - mówi Schwartz.