Prokuratura "przyciśnie" Macierewicza? Mamy pismo MON, niecierpliwość rośnie

W rządowym piśmie czytamy też, że Macierewicz świadomie nie udostępnia żądanych materiałów, co naraża go na podjęcie wobec niego poważnych kroków prawnych. MON przypomina, że w przypadku nieprzekazania niezbędnych materiałów "prokuratura, jako organ stojący na straży praworządności, będzie zmuszona do podjęcia działań zgodnych z przepisami Kodeksu postępowania karnego, w tym wydania postanowienia o żądaniu wydania rzeczy, które będą zmierzały do wyegzekwowania prawomocnych postanowień Sądu". To z kolei fragment pisma prokuratury z lutego 2023 r.