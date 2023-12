Tak zareagował Antoni Macierewicz na likwidację podkomisji smoleńskiej

"Gazeta Wyborcza" podaje, co działo się w siedzibie podkomisji smoleńskiej, kiedy wiceminister Tomczyk informował o jej likwidacji. Stało się to około godz. 13.30. Już od południa tego dnia w siedzibie podkomisji wojsko pilnowało pomieszczeń i sprawdzało, kto tam wchodzi. "Przyszedł jednak tylko Macierewicz. W zajmowanym przez podkomisję budynku Garnizonu Warszawskiego przy ul. Kolskiej 1 zjawił się ok. godz. 16." - czytamy w "GW".