Podkomisja smoleńska pod lupą. KO zapowiada komisje śledcze

W sobotę przewodniczący podkomisji Antoni Macierewicz wyraził swoje stanowisko w rozmowie z PAP. Stwierdził, że decyzja ministra Kosiniaka-Kamysza jest bezprawna, co - jego zdaniem - oznacza, że nie ma on prawa do podejmowania decyzji skutkujących likwidacją podkomisji. Macierewicz podkreślił, że żaden z przepisów przywołanych przez ministra nie przewiduje możliwości likwidacji podkomisji przed terminem zakończenia jej pracy, czyli przed sierpniem 2024 r.