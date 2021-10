Wicerzecznik PiS bezlitosny. Tak skomentował wniosek PSL

W poniedziałek 11 października ma się zebrać kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Jak przekazał wicerzecznik partii Radosław Fogiel w programie "Tłit" Wirtualnej Polski, rozmowy mają dotyczyć "trwających, zbliżających się ku końcowi negocjacji w ramach Zjednoczonej Prawicy". Czy tematem będzie również zapowiedziany przez prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza wniosek o skrócenie kadencji parlamentu? - Kierownictwo PiS ma ważniejsze rzeczy, o których będzie debatować, niż medialny wniosek lidera PSL, komentowany głównie w internecie jako "wniosek karpia o przyspieszenie świąt" - oznajmił Fogiel. - To bardzo symptomatyczna sprawa. Kiedy PiS prezentuje duży, całościowy, przełomowy program dla polskiej wsi, to wtedy partia, która przez lata twierdziła, że jest rzecznikiem polskiej wsi, jedyne, o czym potrafi mówić, to wewnątrzparlamentarne układanki - dodał polityk PiS.