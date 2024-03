Wicepremier potwierdza zmiany w Konstytucji. "Rozpocznie się procedura"

Polityki Trzeciej Drogi wyraził nadzieję, że uchwała "otwierająca szereg działań" będzie procedowana w Sejmie w środę. Dopytywany, czy w znajdzie się w niej "apel, wezwanie do instytucji państwowych", by nie stosowały się do wyroków TK, które będą wydawane po jej przyjęciu, odparł: - Chcielibyśmy, aby Sejm zajął swoje stanowisko w tej uchwale, właśnie jeśli chodzi o reagowanie instytucji publicznych na to, co z TK wychodzi i będzie wychodziło, zwracanie uwagi na to, by kierowały się roztropnością, jeśli chodzi o stosowanie tych wyroków, czy też rozmaitych zabezpieczeń, które są wydawane - wydaje się - na polityczne prośby