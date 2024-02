TK uchroni Kaczyńskiego przed komisją? "To doprowadzimy prezesa"

Przemysław Czarnek nie zgadza się z zarzutami o strachu PiS. - Kto się boi? Czy to my żądamy wyłączenia ze składu komisji kogokolwiek, czy też to tamta strona podejmuje takie działania? Czy to my nie zgadzamy się na powołanie kluczowych świadków? Nie, my zgadzamy się na powołanie wszystkich, bo nie mamy nic do ukrycia. To tamta strona nie zgadza się na powołanie Trzaskowskiego, Kidawy i Budki. Zatem kto się boi? - pyta polityk PiS.