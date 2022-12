Wiceminister zablokował na Twitterze posła opozycji. Apel do Janusza Kowalskiego

Przy okazji rozmowy o oświadczeniach majątkowych sędzi Trybunału Konstytucyjnego Krystyny Pawłowicz prowadzący program "Tłit" Patryk Michalski przyznał, że jest przez nią zablokowany na Twitterze. - Mogę panu screeny wysyłać. Tam nie ma nic fajnego. A wie pan kto mnie zablokował? Jest taki wiceminister nowy. Ekspert od rolnictwa. Janusz Kowalski. Nie zniósł krytyki - mówił poseł Tomasz Trela z Nowej Lewicy. - Mogę tylko powiedzieć tak: Janusz, nie bądź miękiszonem! Odblokuj człowieka, który ma inne zdanie niż ty, bo to jest słabe. Jeżeli polityk blokuje polityka, to znaczy, że jest słaby, mizerny i nie umie się odgryźć. To robota dla twardych zawodników, a nie dla miękiszonów - dodał.

