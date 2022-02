Wiceminister z PiS o Tusku. "Specjalista w osłabianiu Polski"

Donald Tusk komentując w czwartek wyrok TSUE w sprawie mechanizmu warunkowości stwierdził, że rząd Zjednoczonej Prawicy jest znany z osłaniania pozycji Polski w Unii Europejskiej. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy wiceszefa polskiego MSZ Piotra Wawrzyka. Jego zdaniem to Tusk jest specjalistą w osłabianiu Polski. - Donald Tusk jest ostatnią osobą, która powinna się na temat osłabiania Polski w UE wypowiadać - powiedział. - Nikt nie zrobił więcej, żeby osłabić rząd PiS w Brukseli - dodał. Wawrzyk przypomniał również artykuł z francuskiego „La Liberation”, w którym opisano, jak miał wyglądać proces decyzyjny w TSUE i w jaki sposób nacisk na sędziów mieli wywierać politycy Europejskiej Partii Ludowej, której przewodniczy Tusk. - To pokazuje, że orzeczenia TSUE są nie tylko nie do końca sprawiedliwie, ale przede wszystkim nie są niezależne. Przede wszystkim przy tym wyroku ma to znaczenie - powiedział wiceminister. Patrycjusz Wyżga zapytał również gościa programu WP "Tłit" o jego ocenę inicjatywy Zbigniewa Ziobro, który chce zwołania Rady Gabinetowej w sprawie w stosunków Polski z UE. Prowadzący chciał wiedzieć, czy takie pomysły nie mrożą krwi w żyłach wiceszefa MSZ. - Najbardziej mi mrozi krew w żyłach, jak bardzo na niekorzyść zmieniła się sama Unia Europejska. Od 2014 roku mamy (…) taki trend polegający na tym, że nie ważna jest rola państwa, a najważniejsza jest Rola KE i TSUE. Pozostałe instytucje są marginalizowane - stwierdził Piotr Wawrzyk.