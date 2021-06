Wiceminister z PiS o Przemysławie Czarnku. Dziennikarz zdumiony

- Doceniam rolę pana ministra Przemysława Czarnka. On wreszcie chwycił za cugle w edukacji, wreszcie ten dryfowany statek, który tam funkcjonował, bez kierunku, bez zasad, bez wyraźnego przekazu, zaczął płynąć we właściwym kierunku. Bez ideologii - mówił wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda (PiS) w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Ideologia będzie wypędzana, będzie normalność, będą zwykle zasady, do których się przyzwyczailiśmy, nie będzie eskalacji zachowań seksualnych, które w szkołach były promowane - kontynuował Buda. - Jestem ojcem dwójki dzieci i bardzo się cieszę, że normalność do szkoły wraca - podsumował.