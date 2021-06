Wiceminister z PiS Jarosław Sellin odpowiada Izraelowi

W czwartek późnym wieczorem Sejm przyjął ustawę blokującą roszczenia o mienie bezspadkowe. "Procedowana zmiana ustawy w rezultacie uniemożliwi zwrot mienia żydowskiego lub ubieganie się o rekompensatę. To niemoralne prawo poważnie uderzy w stosunki między naszymi państwami" - napisała w reakcji na decyzję posłów Ambasada Izraela w Polsce. Co na to wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Jarosław Sellin (PiS)? - Mam nadzieję, że będziemy tę sprawę wyjaśniać. Tą nowelizacją ustawy chcieliśmy załatwić jedną konkretną sprawę, która bulwersowała polską opinię publiczną w ostatnich latach, mianowicie dziką reprywatyzację (...). Tę sprawę trzeba było załatwić - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Jesteśmy w dialogu, są oświadczenia polskiego MSZ w tej sprawie. Rozumiem postawę państwa Izrael, to, że istotną częścią polityki tego państwa jest pilnowanie pamięci o Holokauście. Musimy spokojnie z państwem Izrael rozmawiać na ten temat, tłumaczyć, że we wszystkich państwach cywilizowanych na świecie mienie bezspadkowe przynależy państwu - dodał.