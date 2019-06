Wiceminister o wpisie Suskiego. "Nie ma czego komentować"

Na twitterowym koncie Marka Suskiego znalazło się zdjęcie Grzegorza Schetyny w krzykliwym makijażu. To i "gustowna torebka" miała zdaniem autora fotomontażu pomóc w rozmowach z Robertem Biedroniem. Suski stwierdził, że to pomyłka, a jego kolega z rządu uważa, że "nie ma sprawy".

"Znalazłem pomysł na pokonanie PiS. Idę na spotkanie z Biedroniem, by ściągnąć go do KE" - plansza z taką wypowiedzią znajduje się na grafice. Niektórym - w tym Krystynie Pawłowicz - fotomontaż się spodobał, inni byli zażenowani poziomem i homofobicznym wydźwiękiem żartu.

"Wpis Suskiego? Nie ma czego komentować"

Inni goście programu nie mieli litości dla Suskiego. "Buractwo" i "homofobia" to tylko niektóre z epitetów, którymi obdarzono polityka PiS z Radomia. - To nie tylko buractwo, to stosunek PiS-u do ludzi, którzy mają inne poglądy - powiedział poseł PO Marcin Kierwiński.