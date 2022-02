Wiceminister krytykuje prezydenta. "Wywieszenie białej flagi"

Prezydent Andrzej Duda poinformował w czwartek, że złożył do Sejmu projekt ustawy dotyczący funkcjonowania Sądu Najwyższego. Zakłada on likwidację Izby Dyscyplinarnej i powołanie nowej, działającej na innych zasadach Izby Odpowiedzialności Zawodowej. - Jestem zaskoczony. Nie znam szczegółów tego projektu, ale z zapowiedzi prezydenta wynika, że jest to wywieszenie białej flagi - powiedział w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Wiceszef MSZ Paweł Jabłoński tłumacząc reakcję prezydenta, stwierdził, że "gdy grozi nam otwarcie realnego frontu na wschód od naszych granic, warto zamykać inne fronty". - Nie bądźmy śmieszni, sytuacja jest poważna. Jeżeli ktokolwiek twierdzi, że polskie bezpieczeństwo może być zagrożone, bo mamy spór między kompetencjami Brukseli i Polską oraz że sojusz jest warty tyle, że musimy zmienić ustawę o SN, bo nas opuszczą sojusznicy, to znaczy, że tego sojuszu w ogóle nie ma - wskazał Ozdoba. Dodał, że "jeżeli tak do tego podchodzą politycy, to znaczy, że naprawdę nie leci z nami pilot". - Nie można tak mówić, to jest kompletne oderwanie od rzeczywistości (…) Oczekiwałbym od prezydenta, żeby stanął na straży konstytucyjnych praw - podkreślił polityk Solidarnej Polski.