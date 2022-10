"Wiadomości" TVP popełniły błąd. Holecka zabrała głos na antenie

- We wczorajszej zapowiedzi felietonu w "Wiadomościach" o 19.30 o zatrzymaniach CBA i CBŚP użyliśmy nieprecyzyjnego sformułowania, że pan Maciej Witucki był szefem polskiej sieci sklepów. Niniejszym prostujemy: jest on prezydentem Konfederacji Lewiatan - oświadczyła Holecka, po czym przeszła do zapowiedzi kolejnego materiału.