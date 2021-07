"Wiadomości" TVP uderzają w Donalda Tuska. "Ataki na oślep"

Do tematu ataków mediów publicznych Donald Tusk odniósł się podczas niedzielnej konferencji prasowej. - Ja się już nauczyłem, wmówiłem tak sobie, słuchaj, mówię do siebie, traktuj to jako najwyższy komplement. Jeśli od rana do wieczora, na twój temat kłamią, to nawet jeśli ciebie to boli to znaczy, że się ciebie boją. Więc większego komplementu tak naprawdę nie mogą ci sprawić - mówił były premier.