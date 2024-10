Wiadomo, kto wpłacił kaucję za ks. Olszewskiego i urzędniczki

Mec. Skwarzyński zaznaczył, że najbardziej cieszy go zwolnienie urzędniczek. - Największą wiedzę, jak funkcjonuje system przyznawania grantów mają te dwie panie. To są specjalistki na najwyższym możliwym poziomie. Jeżeli one będą mogły na swobodnie wyjaśnić, że tam nie ma żadnego przestępstwa, to opinia publiczna przekona się, że ta sprawa jest wymyślona - przekonywał.