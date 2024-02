Wiadomo dlaczego Kaczyński awansował Tarczyńskiego

Jak informowała we wtorek Wirtualna Polska, Jarosław Kaczyński zażądał podczas niego, by europoseł prof. Ryszard Legutko zrezygnował z przewodniczenia delegacji PiS w Parlamencie Europejskim. Politycy ugrupowania nieoficjalnie mówili o "skrajnym upokorzeniu", a dotknięty profesor ogłosił kolegom, że nie chce już startować. Prezes PiS zażądał też innych dymisji i poinformował, że kandydaci sami mają opłacić najbliższą kampanię wyborczą do PE.