WHO ostrzega: zakaźna choroba rozprzestrzeni się w Europie, USA i Afryce

Objawy dengi

Większość osób chorych na dengę nie ma objawów, co oznacza, że ​​uważa się, że liczba przypadków jest znacznie wyższa niż podana w raporcie. U osób, które to robią, może wystąpić gorączka, skurcze mięśni i ból stawów tak silny, że określa się go mianem "gorączki złamania kości". W ciężkich przypadkach – mniej niż 1 procent – ​​może być śmiertelna.