Powróciła straszna choroba. W Chorwacji biją na alarm

Czym jest krztusiec?

Krztusiec to ostra, wysoce zaraźliwa infekcja układu oddechowego, charakteryzująca się napadami kaszlu. Źródłem zakażenia jest inna osoba chora, często nastolatka lub osoba dorosła, która cierpi na nierozpoznany krztusiec, który przenosi się drogą kropelkową. Krztusiec nie zawsze jest łatwy do zdiagnozowania. Co do zasady chorobę należy podejrzewać u każdego pacjenta, u którego kaszel jest jedynym lub głównym objawem, zwłaszcza gdy nie towarzyszą mu inne objawy, np. podwyższona temperatura ciała, ból głowy, wysypka itp.