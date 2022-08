Wezwanie Miedwiediewa. Padły słowa o "wściekłych Polakach"

"Zwykli Europejczycy, w przeciwieństwie do swoich rządów, nie stracili zdrowego rozsądku i nie chcą zrywać kontaktów z Rosją" – stwierdził wiceprzewodniczący rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa Dmitrij Miedwiediew. W swoim propagandowym wpisie na kanale Telegram dodał, że "rządy państw europejskich, zwłaszcza zubożałych Bałtów, wściekłych Polaków i uciekających do NATO Finów, walczą o to, kto będzie bardziej gniewnie mówił o ich chęci zerwania wszelkich stosunków z Rosją". "Dosłownie: gardzimy Rosjanami i nie chcemy ich nigdzie puścić. (...) Gaz i ropa - nie weźmiemy. Chociaż nie… to drugie jest trudniejsze, zwłaszcza w oczekiwaniu na mroźną zimę" - dodał były rosyjski prezydent.