Dmitrij Miedwiediew zaprzeczył, by to Rosjanie ostrzeliwali teren Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. "To kijowskie szumowiny, i ich zachodni patroni, wydają się być gotowi do zaaranżowania nowego Czarnobyla" - czytamy w jego wpisie na Telegramie. W swoim stylu stwierdził też, że "w elektrowniach atomowych na terenie UE także zdarzają się wypadki".