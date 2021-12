Weto ws. "lex TVN". Czarnek podjąłby inną decyzję

W poniedziałek prezydent podjął decyzję ws. ustawy medialnej. - Odmawiam podpisania nowelizacji i kieruję ją do Sejmu do ponownego rozpatrzenia - przekazał prezydent. Aby odrzucić prezydenckie weto, Sejm musiałby zgromadzić 3/5 głosów posłów. Oznacza to więc de facto koniec dla "lex TVN".