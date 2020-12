Weto ws. budżetu UE. Nieoficjalnie: Pałac Prezydencki przewiduje finał negocjacji

- Z informacji, jakie docierają do Pałacu strona niemiecka będzie chciała zakończyć szczyt porozumieniem. Trwają cały czas zakulisowe rozmowy, spotkania odbywają się dyplomatycznymi kanałami. To byłaby spektakularna porażka Niemiec, gdyby okazało się, że największy europejski kraj nie jest w stanie przeprowadzić budżetu – mówi nam nasz informator z otoczenia prezydenta.

Co ciekawe, podobne głosy słyszeliśmy z otoczenia premiera Mateusza Morawieckiego kilka dni temu. Zdaniem naszych rozmówców, porozumienie jest niemal pewne, a spór z unijnymi instytucjami poszczególne partie w ramach koalicji Zjednoczonej Prawicy wykorzystują instrumentalnie, jedynie do politycznych celów.

Rozmowa Mateusz Morawiecki - Viktor Orban. Rzecznik rządu Piotr Müller odsłania kulisy

Pytany o pojawiające się pogłoski o tym, że Węgry za plecami Polski porozumiały się z unijnymi przywódcami uważa, że w tym przypadku, sojusz polsko-węgierski będzie trwał do końcowych ustaleń szczytu. – Każde państwo gra na siebie. Polska i Węgry również. Sojusz jest taktyczny. Od lipca do grudnia był czas, żeby wynegocjować coś od Unii. Już wtedy Orban mówił głośno, że połączenie kwestii finansowych i gospodarczych ze sporami politycznymi byłoby poważnym błędem podważającym jedność Europy. On też będzie grał twardo do samego końca – twierdzi współpracownik prezydenta.