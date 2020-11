Weto ws. budżetu UE. Andrzej Duda: nie można tworzyć sytuacji, że jedni dominują nad innymi

Weto ws. budżetu UE. Andrzej Duda o sankcjach: kryteria muszą być precyzyjne

Głowa państwa zaznacza, że jeśli zostanie wprowadzona możliwość stosowania sankcji wobec państw członkowskich, to "kryteria ich zastosowania muszą być bardzo precyzyjnie określone, bo stworzy się pole do ogromnych nadużyć". Duda tłumaczył, że niektórzy mogą myśleć, że na takim rozwiązaniu najbardziej zależy Polsce, a w rzeczywistości ma ono być w interesie całej Unii Europejskiej.

- Nikt nie wie, co się stanie za 10 lat i kto wówczas będzie pod pręgierzem jakiegoś państwa z uwagi na czyjeś interesy - tłumaczy prezydent. Dodaje, że dokładność zapisów dotycząca wydatkowania środków europejskich ma znaczenie dla bezpieczeństwa krajów UE, sprawiedliwości i jednakowego traktowania państw oraz żeby nie zostawały w systemie prawnym pułapki.

Prezydent o wydatkowaniu środków z UE. Mówi o "niedopuszczalnej" rzeczy

Ostatnim elementem, który wymieniła głowa państwa, jest to, aby "nie tworzyć sytuacji, kiedy jedni w sposób zdecydowany dominują nad innymi". Duda określił, że to dla niego "niedopuszczalne". Przypomniał, że wchodziliśmy do Unii Europejskiej, która "była z założenia Unią równych narodów i państw". - Ta równość musi być absolutnie gwarantowana i przestrzegana - zakończył.