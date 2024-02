Weszli do tunelu Hamasu. Izrael po odkryciu oskarża UNRWA

Izraelska armia poinformowała o odkryciu tunelu Hamasu pod główną siedzibą agencji ONZ ds. uchodźców palestyńskich (UNRWA) w Strefie Gazy. Żołnierze IDF twierdzą, że bojownicy Hamasu wykorzystywali ten punkt do zasilania elektrycznego podziemnych korytarzy i pomieszczeń. Izrael oskarżył pracowników UNRWA o współpracę z palestyńskimi bojownikami. Agencja AP udostępniła nagranie z odkrycia i wnętrza tunelu. W podziemnej sieci o długości 700 metrów i głębokości 18 metrów ujawniono m.in. toaletę, pomieszczenie biurowe i techniczne z małymi pojazdami do przemieszczania się. Nie udowodniono jeszcze, że terroryści czynnie działali w tunelach pod obiektem UNWRA, ale wykazano, że przynajmniej część tunelu przebiegała pod dziedzińcem obiektu agencji przy ONZ. Izrael twierdzi, że to miejsce zaopatrywało Hamas w energię elektryczną. Przedstawiciele UNWRA twierdzą, że nie mieli wiedzy o podziemnych obiektach, ale poważnie traktują ustalenia sił IDF, które zasługują na "niezależne dochodzenie". Jak dodano, obecnie agencja nie jest w stanie przeprowadzić dochodzenia z powodu trwającej wojny.