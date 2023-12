Weszli do tuneli Hamasu. Decyzja mogła być tylko jedna

Siły Izraela dalej polują na terrorystów Hamasu. Wojska IDF udostępniły nagrania, na których widać, co skrywają wnętrza tuneli Hamasu nowo odkrytych o w Strefie Gazy. W poniedziałek Izrael przyznał się, że Brygada Negewu zniszczyła "infrastrukturę" Hamasu w szkole w Beit Hanoun w północnej Gazie, która była wykorzystywana do ataków na izraelskich żołnierzy. Tam też znaleziono oświetlone wejście do tajemniczego tunelu. Co ciekawe, było ono zaminowane minami, dlatego decyzja mogła być tylko jedna. Zadecydowano o zdetonowaniu ładunków wybuchowych w środku, poprzez wrzucenie kilku granatów. W pewnym momencie widać też, jak żołnierze opracowują technikę zniszczenia kolejnego tunelu, do którego można było się dostać przez odkopany szyb wentylacyjny. W tym przypadku Izraelczycy podłożyli ładunki wybuchowe, a następnie je zdetonowali w celu zniszczenia kluczowej dla palestyńskich terrorystów infrastruktury podziemnej. Tymczasem wojska IDF oficjalnie przekazały w niedzielę, że teraz rozpoczną się militarne działania na południu Strefy Gazy, gdzie pierwsze jednostki wkroczyły na tereny na wschód od Chan Junis, w rejonie miast Chan Junis i Rafah.