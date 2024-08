Weszli do porzuconych bunkrów Rosjan. Pokazali, co zastali pod Kurskiem

Żołnierze 22. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej Sił Zbrojnych Ukrainy weszli do opuszczonych rosyjskich bunkrów w obwodzie kurskim w Rosji. Ukraińcy pokazali, jak wygląda jedna z podziemnych ufortyfikowanych pozycji żołnierzy Putina, którzy w momencie wkroczenia Ukraińców do obwodu kurskiego uciekli z tego miejsca, porzucając wszystko. Wideo Ukraińców opublikowała agencja Reutera. Na nagraniu z inspekcji widać m.in. miejsca do spania, flagę, ładowarki, elektronikę, meble, zapasy wody i żywności. Jak podaje Reuters, ufortyfikowane pozycje na granicy w obwodzie kurskim należały do żołnierzy z 1434. pułku "Achmat", który składa się z Czeczenów. Ucieczka żołnierzy Ramzana Kadyrowa ułatwiła Ukraińcom ofensywę na Kursk, stając się symbolem nieudolności Rosjan w obliczu wejścia Ukraińców do obwodu kurskiego. Wiadomo, że w wyniku walk kilkunastu Czeczenów z pułku "Achmat" trafiło do ukraińskiej niewoli.