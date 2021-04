Werdykt ws. Igora Tulei. Jacek Dubois: Podpisuję się pod nim w stu procentach

- Na środową rozprawę szedłem z przekonaniem, że to tylko formalność, a Izba Dyscyplinarna wyda zgodę na doprowadzenie sędziego Igora Tulei do prokuratury. Stało się jednak coś, czego nie przewidzieliśmy. Wszystkie argumenty, które od kilku miesięcy przedstawialiśmy w tej sprawie, zostały przyjęte. Widać jednoznacznie, że sędzia Tuleya nie dopuścił się żadnego czynu zabronionego, a prokuratura narusza prawo i ściga niewinnego człowieka. To wszystko zawarto w czwartkowym uzasadnieniu Izby Dyscyplinarnej. Była to jedna wielka obrona konstytucji oraz praw człowieka. Ja jako prawnik w stu procentach bym się pod tym podpisał - tłumaczył Dubois.