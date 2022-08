Węgrzy przestrzegają. Nadmiar kobiet może źle wpłynąć na rozwój chłopców

"Negatywny wpływ na chłopców"

ASZ ostrzega w raporcie, że chłopcy, którzy są z natury skłonni do ryzyka i bardziej przedsiębiorczy, z powodu zbyt dużego wpływu kobiet na ich wychowanie i edukację nie mogą rozwinąć tych cech. To z kolei może doprowadzić u nich do "problemów psychicznych". Następstwem zbyt dużego wpływu kobiet na edukację mogą być także "problemy demograficzne" - wynika z raportu. Według ASZ wynika to z faktu, że wykształcone kobiety mogą mieć trudności ze znalezieniem partnera o zbliżonym wykształceniu.