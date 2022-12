Węgrzy odmawiają Ukraińcom. Kuriozalny wpis wiceministra od Orbana

Menczer nie wspomniał już niestety, że to właśnie pomoc Ukrainie może przyczynić się do szybszego zakończenia wojny. Nie napisał też, że główną motywacją krajów, które już szkolą Ukraińców - takie jak Wielka Brytania, Stany Zjednoczone czy Polska - jest właśnie jak najszybsze doprowadzenie do pokoju.