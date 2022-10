Węgry wyśmiewają Finów. "Bardzo złe stosunki"

Rozpoczyna się ostatnie okrążenie w trudnym wyścigu dwóch krajów skandynawskich do struktur NATO. Finowie ostro negocjują z dwiema stolicami, które swojej zgody udzielić nie chcą: we wtorek na negocjacje w tej sprawie przybyć ma do Ankary fińska delegacja, Budapeszt być może da się przekonać do zmiany stanowiska. Problemem są relacje obu krajów. Otoczenie Orbana drwi z fińskich polityków.