Eksperci o wejściu Finlandii i Szwecji do NATO. "Akces może trwać latami"

Patowa sytuacja, która nie pozwala na przyjęcie do struktur sojuszu dwóch skandynawskich państw, może szybko się nie rozwiązać. Nic nie wskazuje na to, że Turcja da się przekonać. To jej protest stoi teraz na szwedzkiej i fińskiej drodze bezpieczeństwa, wynikającego z przynależności do militarnego układu.