Prezydent Finlandii posyła wiadomość Erdoganowi. "Nie mamy problemu z terroryzmem"

Fińska gazeta "Helsingin Sanomat" zwraca uwagę, że to konkretna odpowiedź, ale towarzyszy jej również dyplomatyczny list, skierowany do prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdoğana. To reakcja na jego protest wobec wejścia Finlandii, razem ze Szwecją, do struktur militarnego sojuszu.