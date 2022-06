Turcja oficjalnie zmienia nazwę. Prezydent Erdogan nie chce, by kraj kojarzono z drobiem

- Stowarzyszenie z ptakiem naprawdę denerwuje Erdogana i otaczających go ludzi - powiedział "The Week" Selim Koru, pracownik Instytutu Badań Polityki Zagranicznej Turcji i analityk w tureckiej Fundacji Badań Polityki Gospodarczej. - Nie jest to niespodzianką, biorąc pod uwagę wrażliwość rządu na sposób postrzegania kraju i zamiłowanie do retoryki nacjonalistycznej - kwituje ekspert.